Erneut ist ein unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Region eingebrochen. Innerhalb von etwa eineinhalb Wochen ist dies nun schon der vierte Einbruch in eine Kinderbetreuungseinrichtung im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West.

Laut Polizei geschah der Einbruch in den Kindergarten in Wolfertschwenden (Landkreis Unterallgäu) im Zeitraum vom 6. Mai 2023 bis 7. Mai 2023, 12:20 Uhr. Der oder die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort nahmen sie dann einen dreistelligen Bargeldbetrag mit.

Vierstelliger Sachschaden bei Einbruch in Kindergarten in Wolfertschwenden

Bei dem Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Vor Ort nahmen zunächst die Polizeiinspektion Memmingen und der Kriminaldauerdienst Memmingen die Ermittlungen auf. Das entsprechende Fachkommissariat der Krip Memmingen führt die Ermittlungen nun weiter. Hinweise zu dem Einbruch in den Kindergarten in Wolfertschwenden nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.

Einbruch in Kindergärten in Günzburg

Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag, 27. April 2023 und Freitag, 28. April 2023 gab es ähnliche Fälle in Günzburg. Während ein Täter im Kindergarten "St.-Martin" die Innenräume nach Beute durchsuchte, blieb ein Einbruchsversuch in das "Kinderhaus Hagenweide" in Günzburg ohne Erfolg. In diesen beiden Fällen belief sich der Sachschaden auf insgesamt rund 12.000 Euro.

Auch in Kindergarten in Altenstadt eingebrochen

Zwischen 29. April 2023 und 2. Mai 2023 stiegen ein oder mehrere unbekannte Täter auch in Altenstadt in einen Kindergarten ein. Betroffen war in diesem Fall die Einrichtung "Zum Guten Hirten". Auch in diesem Fall nahmen der oder die Täter unter anderem Bargeld mit.