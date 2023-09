Ein oder mehrere Täter haben versucht in ein Vereinsheim in Heimenkirch im Landkreis Lindau einzubrechen.

Laut der Polizei in Lindenberg geschah die Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die noch unbekannten Täter hatten mehrfach versucht, mit Gewalt in das Vereinsheim einzubrechen. An mehreren Türen fand die Polizei entsprechende Spuren.

Versuchter Einbruch in Heimenkirch: DNA-Spuren gefunden

Im Rahmen der Spurensicherung fanden die Beamten DNA-Spuren und auch Fußabdrücke. Diese werden derzeit abgeglichen. Mögliche Zeugen des versuchten Einbruchs sollen sich beider Polizei in Lindenberg melden. Die Telefonnummer lautet 08381/92010. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim in Nonnenhorn ein.