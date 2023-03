In Osterberg im Landkreis Neu-Ulm ist am Montagabend eine Werkzeugbank in einer Garage in Brand geraten. Ein technischer Defekt könnte die Brandursache sein.

Laut Polizei ging bei der integrierten Leitstelle Donau-Uller ein Notruf über einen Garagenbrand ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann eine verkohlte Werkzeugbank fest. Der Eigentümer hatte den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit Hilfe von Wassereimern weitestgehend gelöscht. Die Feuerwehren Osterberg/Oberroth, die mit 35 Mann an dem Brandort waren, löschten den Brand nach Eintreffendann noch vollständig ab. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 3.000€. Ein technischer Defekt im Bereich der Werkbank könnte die Ursache des Brandes sein. Die Ermittlungen werden von der Polizeiispektion Illertissen geführt.