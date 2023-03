In Weißenhorn ist ein Wellensittich ausgebüchst? Wer kenn das Tier?

Am Sonntagabend wurde in der Kastellstraße in Weißenhorn ein gelber Wellensittich auf der Straße sitzend aufgefunden. Die verständigte Polizeistreife nahm den Vogel in Obhut und übergab ihn am Montag dem Kreistierheim in Weißenhorn. Der Eigentümer kann sich mit dem Tierheim in Verbindung setzen.