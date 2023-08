Ein 36-Jähriger betrunkener, aggressiver randalierender Mann hat in Weingarten einen Polizisten gebissen. Der Polizist wurde so schwer verletzt, dass er ärztlich versorgt werden musste.

Der 36-Jährige, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte am Donnerstagabend in der Karlstraße in Weingarten randaliert. Die Randale hatte um 22 Uhr eine Polizeistreife auf den Plan gerufen.

Mann leistet Widerstand und beißt Polizisten in den Arm

Mit Unterstützung weiterer Polizisten gelang es den Beamten, den zunehmend aggressiven und betrunkenen Mann in Gewahrsam zu nehmen. Gegen den Zugriff leistete der 36-Jährige massiven Widerstand. Und das nicht nur, indem er die Polizisten beleidigte und bedrohte. Auf dem Weg zur Arrestzelle biss der 36-Jährige einen der Polizisten kräftig in den Arm. Der Beamte wurde durch den Biss "nicht unerheblich verletzt", teilt die Polizei mit.

Verletzter Polizist muss Dienst abbrechen

Der Mann musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Der verletzte Polizist musste ärztlich versorgt werden und seinen Dienst abbrechen. Den 36-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Zudem wird er die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung tragen müssen.