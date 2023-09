In Kirchdorf hat am Montag eine Kuh eine Frau angegeriffen und verletzt. Die Österreicherin wollte ein Kalb von einem Feld holen. Als sie sich dem Tier näherte griff die Mutterkuh an.

Der Tiroler Polizei zufolge hatte die Kuh die zu Boden gestoßen, als sie sich dem Kalb näherte Die 57-Jährige nahm sofort eine schützende Position ein während die Kuh sie weiter attackierte.

Zeugin rettet Verletzte

Eine 48-Jährige Frau die gerade neben dem Feld am Gehsteig vorbeiging konnte die Mutterkuh schließlich in Schach halten und die Frau aus dem Feld herausholen. Die 57-Jährige erlitt bei dem Kuhangriff Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus St. Johann. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte die Frau nach der ambulanten Behandlungdas Krankenhaus wieder verlassen.