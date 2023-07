Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag einen Fußgänger zusammengeschlagen. Der Grund war nichtig.

In Scheidegg hat ein Autofahrer (65) einen Fußgänger am Freitagnachmittag zusammengeschlagen, weil dieser sich über die Fahrweise des 65-Jährigen beschwert hatte. Laut der Polizei Lindenberg war der Autofahrer die Zollstraße entlang gefahren. Der Fußgänger wiederum sei der Meinung gewesen, dass der Mann zu nah an ihm vorbeigefahren sei und habe deswegen die Hand gehoben.

Brutale Attacke aus nichtigem Grund in Scheidegg

Das veranlasste den aggressiven Autofahrer dazu anzuhalten, aus seinem Fahrzeug auszusteigen und dem Fußgänger mit beiden Fäusten ins Gesicht zu schlagen. Dabei verletzte er den Fußgänger so stark, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei Lindenberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Autofahrer muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten.