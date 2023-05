Weil ein 35-jähriger Mann in der Münchener U-Bahn eine Gruppe jüngerer Personen bat ihre Zigaretten auszumachen, wurde er von der Gruppe zusammengeschlagen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der U6 Richtung Fröttmaning zwischen einem 35-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer bislang unbekannten Gruppe jüngerer Personen zu einem Streitgespräch, da einer der Personen während der Fahrt in der U-Bahn eine Zigarette rauchte und der 35-Jährige ihn bat, diese aus zu machen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Mann (35) ins Krankenhaus geprügelt

Die Gruppe ging laut Polizei auf den 35-Jährigen zu und die Personen schlugen gemeinsam auf ihn ein. Am Sendlinger-Tor-Platz stiegen die Täter aus der U-Bahn und flüchteten in Richtung Karlsplatz. Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin Polizeistreifen und der Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Der 35-Jährige wurde mit Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen ergaben zunächst keine Hinweise auf die Täter.

Tatverdächtige stellen sich selbst

Am Montag stellten sich dann drei Tatverdächtige bei einer Polizeiinspektion in München. Dabei handelt es sich laut Pressebericht um einen 17-Jährigen und um zwei 19-Jährige (zwei mit Wohnsitzen in München, einer aus dem Landkreis München). Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurden die drei Tatverdächtigen wieder entlassen. Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sendlinger-Tor-Platz, Karlsplatz, U-Bahnlinie 6 Richtung Fröttmaning Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.