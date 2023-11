In Pfronten ist eine Weihnachtsfeier aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei musst eingreifen.

Das wird das Hauptthema am kommenden Montag in einem Allgäuer Unternehmen sein. In Pfronten ist nämlich eine Weihnachtsfeier einer Firma aus dem Ruder gelaufen. Der Grund: Zwei Kolleginnen attackierten sich gegenseitig.

Körperverletzung und Beleidigungen auf Pfrontener Weihnachtsfeier

Nach Angaben der Polizei wurden Beamte am Freitagabend zu einer Weihnachtsfeier in eine Pfrontener Gaststätte gerufen. Dort waren zwei Frauen im Alter von 40 und 47 Jahren miteinander in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schüttet die 47-jährige Frau dann ein Getränk über ihre Kollegin. Die wiederum revanchierte sich und schubste die 47-Jährige zu Boden. Zudem kam es zu gegenseitigen Beleidigungen.

Streit auf Weihnachtsfeier: Kolleginnen erhalten Anzeigen

Gegenüber der Polizei klagte die 47-jährige Frau dann über Schmerzen. Die Polizeibeamten der Inspektion in Füssen nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen die Frauen auf.