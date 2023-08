Schockierendes Verbrechen in der U-Bahn-Station am Max-Weber-Platz in München: Rund 30 Minuten lang hat ein Täter sein wehrloses Opfer vergewaltigt.

Am Samstag des vergangenen Wochenendes ist ein 18-jähriger Mann in der U-Bahn-Station am Max-Weber-Platz im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen vergewaltigt worden. Die Müncher Polizei hatte zunächst berichtet, dass der Mann über Stunden hinweg von einem Unbekannten missbraucht wurde.

U-Bahn-Halt Max-Weber-Platz in München: 18-jähriges Vergewaltigungsopfer war betrunken und wehrlos

Laut der ersten Pressemitteilung der Polizei München war das 18-jährige Opfer nach einer Feier auf dem Weg nach Hause. Stark betrunken wurde er dann von dem Täter missbraucht. Der 18-jährige Mann fuhr nach der Tat selbst nach Hause und informierte im Laufe des Tages die Polizei.

Vergewaltigung in Münchner U-Bahn: Täter festgenommen

Da der Täter seinem Opfer auch das Handy abgenommen hatte und der 18-Jährie sein Handy orten konnte, wurde der Tatverdächtige von Polizeibeamten festgenommen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 20-jährigen Mann mit Wohnsitz in München handeln.

Der mutmaßliche Sexualtäter befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Diese hatte ein Ermittlungsrichter angeordnet.

Vergewaltigung am Müchner Max-Weber-Platz: Polizei München korrigiert Tatzeitraum

Aufgrund der ersten Ermittlungen war die Polizei davon ausgegangen, dass der 18-jährige Mann über mehrere Stunden vergewaltigt wurde. Nun konnten die Ermittler aber feststellen: Die Tat hat sich zwischen 2:35 Uhr und 3:05 Uhr ereignet. Zu diesem Zeitpunkt fuhren keine U-Bahnen. Die Ermittlungen zu dem Sexualdelikt in der Münchner U-Bahn führt das Kommissariat 15 der Münchner Polizei. Dieses ist auf Sexualverbrechen spezialisiert.

Wichtiger Verkehrsknotenpunkt: U-Bahn-Haltestelle ist üblicherweise stark frequentiert

Die U-Bahn-Station am Max-Weber-Platz in Haidhausen liegt in der Nähe des Bayerischen Landtags und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt an der U-Bahn Stammstrecke 3. Das Maximilianeum ist nur rund 250 Meter von der U-Bahn-Station entfernt. An dem dreigleisigen Bahnhof laufen die Müchner U-Bahn-Stationen U4 und U5 zusammen. Zudem wird der Max-Weber-Platz von mehreren Linien der Tram und von mehreren Buslinien angefahren.