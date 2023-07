Mehrere Seenotfälle haben am Dienstag die Wasserschutzpolizei auf dem Bodensee beschäftigt. Unter anderem musste sie mehrere Kinder retten.

Ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h hat am Dienstag die baden-württembergische Wasserschutzpolizei am Bodensee in Atem gehalten. Zeugen meldeten gleich mehrere Seenotfälle. Bereits gegen 9:40 Uhr wurde für den Bodensee eine Starkwindwarnung herausgegeben. Trotz der Warnung waren Wassersportler auf dem See unterwegs.

Paddler auf dem Bodensee in Seenot: Polizei muss Frau und mehrere Kinder retten

Gegen 11 Uhr meldeten Zeugen vor dem Klausenhorn bei Konstanz ein Kajak und ein Kanadier. Die beiden Paddelboote konnten aufgrund des starken Windes das Ufer nicht mehr erreichen. Das schwere Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Konstanz eilte daraufhin den Paddlern zu Hilfe. Die Frau, drei Kinder und die beiden Boote wurden von den Beamten an Bord geholt und bei Wallhausen sicher an Land gebracht. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall nicht, so die Polizei.

SUP bei Uhldingen in Seenot

Nur kurze Zeit später erreichte die Polizei ein Notruf aus Uhldingen-Mühlhofen. Dort war ein Stand-Up-Paddler ebenfalls in Seenot geraten. Bis zum Eintreffen der Wasserschutzpolizei schaffte es der Mann selbst ans Ufer.

Sturm auf dem Bodensee: Herrenloses Motorboot bei Überlingen

Gegen 14:30 Uhr rückte die Wasserschutzpolizei vor Überlingen zu einem Motorboot aus. Dieses trieb herrenlos auf dem Bodensee. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Boot von seinem Wasserliegeplatz losgerissen und war auf den See hinaus getrieben. Die Beamten schleppten das Motorboot in den Osthafen von Überlingen und informierten den Eigentümer.

Hagnau: Zeugen melden Surfer in Seenot

Bei Hagnau meldeten Zeugen gegen 15:55 Uhr einen Surfer in Seenot. Vor Ort konnten die Beamten jedoch niemanden antreffen. Aus Sicherheitsgründen wurde ein umfangreicher Seenoteinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, der DLRG, der Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber suchten daraufhin nach dem vermeintlichen Surfer. Die Suche verlief ohne Erfolg. Da auch kein Surfbrett gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass der Wassersportler selbstständig ans Ufer gelangt ist.

Achtung am Bodensee: Polizei bittet um Vorsicht

Die Polizei bittet alle Wassersportler um Vorsicht - besonders bei starkem Wind. Im Zweifelsfall sollen sich Surfer, Paddler und andere Sportler rechtzeitig an Land begeben und sich nur im Rahmen ihrer eigenen Fähigkeiten auf dem Wasser bewegen. Wenn möglich sollen Notfallbojen mitgeführt werden. Bootseigentümer sollen darauf achten, dass ihr Boote zuverlässig gesichert sind.