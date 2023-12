Weil sie an einer Bushaltestelle Seifenblasen gemacht hatte, schlug eine erwachsene Frau einer 15-Jährigen ins Gesicht.

Eine noch unbekannte Frau hat eine 15-jährigen Jugendlichen an einer Bushaltestelle in Neu-Ulm wegen Seifenblasen attackiert. Laut der Polizei habe sich die 15-jährige Jugendliche mit ihrer 13-jährigen Freunding an einer Bushaltestelle in der Augsburger Straße aufgehalten und dabei Seifenblasen gemacht.

Etwas übertrieben: Beleidigung und Körperverletzung wegen Seifenblasen

Das wiederum hat eine noch unbekannte Frau so derart erzürnt, dass sie die 15-Jährige beleidigte und ihr mit der Hand ins Gesicht schlug. Möglicherweise aus Angst vor Konsequenzen entfernte sich die Gewalttäterin dann ich Richtung des angrenzenden Weihnachtsmarktes.

Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet

Das 15-jährige Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat und um Hinweise zur Täterin. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. Gegen die unbekannte Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.