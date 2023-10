Am Freitagnachmittag ist in Pfullendorf eine Trockungshalle für Biomasse in Brand geraten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass der Brand durch Funken, der bei Schweißarbeiten neben der Trockungshalle entstanden, ausgelöst worden ist. Durch den Funkenflug fing die Biomasse Feuer. Die Feuerwehr Pfullendorf war mit 46 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.