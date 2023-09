In der Bodenseegemeinde Kressbronn ist am Montag ein Kindergarten evakuiert worden. Rund 90 Kinder mussten das Gebäude verlassen.

Am Montagvormittag musste in Kressbronn am Bodensee ein Kindergarten komplett geräumt werden. Grund für die Evakuierung: Vermutlich eine defekte Mikrowelle.

Rund 90 Kinder mussten aus Kindergarten in Kressbronn evakuiert werden

Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Ravensburg mussten die rund 90 Kinder die Einrichtung gegen 10 Uhr verlassen. Sie wurden daraufhin in der Turn- und Festhalle in Kressbronn untergebracht. Die alarmierte Feuerwehr musste die Räume des Kindergartens entlüften.

Kressbronn am Bodensee: Feuerwehreinsatz nach einer halben Stunde wieder beendet

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr beendet und die Kindergartenkinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer konnten in die Einrichtung zurückkehren. Verletzte gab es bei dem Zwischenfall glücklicherweise nicht.

Insgesamt drei Kinderbetreuungseinrichtungen in Kressbronn

In der Gemeinde Kressbronn am Bodensee gibt es insgesamt drei Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Neben dem Kleinkinderhaus Pünktchen gibt es den Nonnenbach- und den Parkkindergarten. Laut Informationen der Gemeinde können in den drei Häusern rund 250 Kinder betreut werden.