In Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) ist ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert. Der Grund: Lärmbelästigung.

In Vöhringen ist in der Nacht auf Montag ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert. Grund dafür war zu lauter Lärm.

Streit eskaliert: Drei Nachbarn involviert

Gegen 22 Uhr fühlte sich ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in seiner Nachtruhe gestört und bat seinen Nachbarn etwas leiser zu sein. Zwischen beiden Nachbarn entwickelte sich daraufhin allerdings ein Streit, in welchen sich ein weiterer Hausbewohner einschaltete. Nachdem dieser zunächst schlichten wollte, eskalierte die Situation allerdings und es kam zu gegenseitigen Attacken.

Ein Hausbewohner musste ins Krankenhaus

Laut der Polizei musste der zu laute Bewohner des Hauses anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden, da er über Atembeschwerden klagte. Der schlichtende Nachbar blieb unverletzt, die dritte Person im Bunde erlitt bei dem Streit leichte Schüfwunden. Die Polizei hat gegen alle drei Beteiligten strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

