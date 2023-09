Wieder ist in Bayern ein Streit wegen Lärm eskaliert. Diesmal endete eine Auseinandersetzung in Augsburg nach einem Macheten-Angriff blutig.

In der Augsburger Innenstadt ist am Samstag ein 28-jähriger Mann durch eine Machete schwer verletzt worden. Laut der Polizei war es gegen 2:30 Uhr zu einem Streit in der Schißlerstraße gekommen. Der Grund: Ein Anwohner hatte sich in seiner Nachtruhe gestört gefühlt und war mit einer Machete bewaffnet auf die Straße gegangen.

Dort sei es dann zu einem Streit mit mehreren Beteiligten und gegenseitigen Körperverletzungen gekommen, so die Polizei weiter. Unter anderem wurde ein 28-jähriger Mann durch die Machete schwer an einer Hand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Auseinandersetzung. Mögliche Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Oberhausen in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 0821-323-2510.

Körperverletzung und versuchter Totschlag: Mehrere Streitereien wegen Lärm in Bayern eskaliert

Zuletzt ist auch in Vöhringen ein Streit wegen Lärm eskaliert. Dort prügelten in der Nacht zum Montag drei Nachbarn aufeinander ein. In Garmisch-Partenkirchen ermittelt die Polizei sogar wegen versuchten Totschlags. Dort hatte ein Mann sein Gegenüber mit einem Messer im Halsbereich verletzt. Grund für die Tat war zu laute Musik