Wegen Beleidigung ermittelt die Kripo Neu-Ulm gegen einen Günzburger. Der Mann soll auf Instagram Mitarbeiter des Landratsamtes Günzburg beleidigt haben.

Mitte Oktober wurde die Pressestelle des Landratsamtes Günzburg auf einen Instagram-Post aufmerksam gemacht, der die vor dem Gebäude der Behörde gehisste Flagge des Staates Israel zeigt. Kommentiert wurde dieser Post mit einer Bemerkung, die wohl die Mitarbeiter des Landratsamtes beleidigen sollte. Dieser Anfangsverdacht kam jedenfalls der Staatsanwaltschaft Memmingen nach kurzer Prüfung, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelte zwischenzeitlich den Verfasser des Kommentars, einen 30-jährigen Günzburger.

Polizei durchsucht Wohnung des Mannes

Die Polizei durchsuchte am frühen Donnerstagmorgen die Wohnung des Mannes. Der erklärte, dass er mit seinem Kommentar keineswegs die Mitarbeiter des Landratsamts, sondern vielmehr eine politische Partei bzw. deren Anhänger gemeint hatte. Die Ermittlungen zum Motiv des Mannes und seiner Absicht dauern noch an, so die Polizei.