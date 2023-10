Bei Leutkirch ist am Montagmorgen ein Auto über einen Bach geschanzt und anschließend in einem Feld liegen geblieben. Der Sachschaden ist fünfstellig.

Auf der L308 bei Ellmeney (Gemeinde Leutkirch) hat ein 50-jähriger Autofahrer am Montagmorgen gegen 7:15 Uhr einen Unfall verursacht. Laut der Polizei hatte der Mann die Kontrolle über seinen Suzuki verloren, streifte im Bankett einen Leitpfosten und kam dann von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen weiteren Leitpfosten, schanzte dann über einen Bach, rammte ein Geländer und kam dann in einem Feld zum Stehen.

Auto schanzt bei Leutkirch über Bach: Sachschaden von rund 25.000 Euro

Der 50-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Fahrzeug entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das Unfallauto musste im Anschluss abgeschleppt werden. Grund für den Unfall soll ein Hustenanfall des Fahrers gewesen sein, so die Polizei weiter.