In Salem ist Anfang der Woche ein Senior Opfer einer Betrugsmasche geworden. Nach dem Besuch einer Erotik-Seite erhielt der Mann die Meldung, dass sein Computer mit Viren verseucht sei.

Um die Viren loszuwerden musste der laut Polizei "lebensältere Mann" Wertkarten in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen. Dieser Aufforderung kam er auch nach und ging dazu in ein Geschäft. Ein Mitarbeiter des Ladens versuchte den Mann noch vor der Masche zu warnen, der Rentner missachtete ihn jedoch und übermittelte die Gutschein-Codes an die Betrüger.

Täter fragen nach Banking-Daten

Erst als er kurze Zeit später wieder einen Anruf der Täter erhielt, die ihn nach seinen Online-Banking-Daten fragten, wurde er misstrauisch. Kurz darauf erstattete er bei der Polizei Anzeige. Die Beamten haben nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.