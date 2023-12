Ein absichtlich geöffneter Wasserhahtn hat in Ichenhausen einen immensen Schaden verursacht. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang unbekannter Täter hat an einem Einfamilienhaus in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) einen immensen Wasserschaden verursacht. Laut der Polizei in Günzburg hatte der Täter am Dienstag einen Wasserhahn aufgedreht.

Täter dreht Wasserhahn in Ichenhausen auf: Keller läuft voll

Im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr lief daraufhin Wasser aus dem Außenhahn in den Keller des Einfamilienhauses in der Hochwanger Straße. Dadurch sei der Keller des Hauses geflutet worden. Den dabei entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 50.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden.

Oberstdorf: Wasserhahn läuft rund zwei Monate - horrende Rechnung

Der Fall erinnert an den Zwischenfall auf einer Bergalpe bei Oberstdorf im Sommer 2022. Damals hatte eine unbekannte Person einen Wasserhahn geöffnet und anschließend nicht mehr zugedreht. Daraufhin waren in einem Zeitraum von rund zwei Monaten tausende Kubikmeter Wasser aus dem Hahn geflossen. Ein größerer Sachschaden war damals zwar nicht entstanden, allerdings belief sich die Wasserrechnung auf über 10.000 Euro.