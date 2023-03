Am Freitagvormittag ist es in einem Einfamilienhaus in Tussenhausen zu einem Kellerbrand gekommen.

Die Waschmaschine fing Feuer, konnte aber durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Tussenhausen gelöscht werden, bevor das Feuer von dem Kellerraum auf das Wohnhaus übergriff. Das war auch deshalb möglich, weil eine aufmerksame Nachbarin die Hauseigentümer über den Brand in Kenntniss setzte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.