Es ist der Alptraum aller Eltern: In München hat eine Frau ein fremdes, spielendes Kind aus einer Grünanlage entführt. Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde das Kind wenig später befreit.

Eine aufmerksame Zeugen hat am Dienstag in München-Nymphenburg eine Kindsentführung zu einem glücklichen Ende gebracht. Die Tat ereignete sich am frühen Abend, als eine Mutter und ihre zweijährige Tochter mit anderen Leuten in einer Grünanlage waren. In dieser Gruppe waren mehrere Kinder, die dort zusammenspielten.

Wenig später stellte die Mutter fest, dass sie ihre Tochter unter den spielenden Kindern nicht mehr sehen konnte. Sofort suchten Personen aus der Gruppe die Umgebung ab. Als sie das Kind nicht finden konnten, alarmierte die Mutter gegen 18:40 Uhr den Polizeinotruf 110.

Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Polizei aufgenommen. Zehn Streifen rückten an und beteiligten sich an der Suche nach der Zweijährigen, darunter auch Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und ein Diensthundeführer mit Hund. Dazu wurde mit Lautsprecherdurchsagen in der Grünanlage, einem nahen Biergarten und dem angrenzenden Wohngebiet nach dem Kind gesucht - zunächst vergeblich.

Gegen 19.45 Uhr rief dann eine Zeugin den Polizeinotruf an und teilte mit, dass sie in einer Wohnung im Bereich Neuhausen ein lautes Weinen eines Kindes hören würde. In der Wohnung wohne eine alleinstehende Frau, die nach Kenntnis der Zeugin keine Kinder hätte. Der Mitteilerin kam die Situation sehr verdächtig vor.

München: Frau entführt Kind in Grünanlage

Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei zu dem Wohnhaus geschickt und konnten dort das vermisste Kind, die Mitteilerin und eine 43-jährige dort wohnende Frau im Hausflurs antreffen.

Das Kind wurde sofort zu seiner Mutter zurück gebracht. Die 43-Jährige, die auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde wegen Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung angezeigt.

Nach den ersten Ermittlungen befand sich die Frau ebenfalls im Bereich der Grünanlage, traf dort auf das Mädchen, sprach dieses an und konnte das Kind dann dazu bringen, dass es in die Wohnung folgte.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsreferat wurde die 43-Jährige "aufgrund ihres gefährdenden Verhaltens", so die Polizei, in einem Krankenhaus untergebracht.