Am Stubaier Höhenweg bei Neustift im Stubaital in Tirol kam es zu einem tödlichen Alpinunfall. Ein Mann (71) stürzte 300 Meter ab und starb.

Am Donnerstag, berichtet die Polizei, ist ein 71-jähriger Mann am Stubaier Höhenweg abgestürzt und gestorben. Der 71-jährige Deutsche wanderte am Mittwoch in einer neunköpfigen Bergwandergruppe aus Deutschland durch das Pinnistal zur Innsbrucker-Hütte. Nachdem die Gruppe auf der Hütte übernachtet hatte, setzten sie am Donnerstagmorgen die Wanderung entlang des Stubaier Höhenweges in Richtung Bremer-Hütte fort.

300 Meter abgestürzt - Mann stirbt am Stubaier Höhenweg

Beim Abstieg von einer Scharte im Bereich der Pramarnspitze geschah das Unglück. Der 71-jährige Mann kam laut Angaben eines Zeugen gegen 11:05 Uhr rücklings vom Weg ab. Er stürzte daraufhin etwa 300 Höhenmeter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. Bei dem Sturz zog sich der 71-Jährige tödliche Verletzungen zu.