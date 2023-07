Eine Familie aus Deutschland hat am Sonntag die letzte Seilbahn beim Rifflsee verpasst. Weil sie nicht mehr ins Tal kam, setzte sie einen Notruf ab.

Ein junges deutsches Ehepaar unternahm nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag in St. Leonhard im Pitztal (Tirol) zusammen mit ihren beiden Kleinkindern im Alter von drei Jahren und vier Monaten eine Wanderung im Gebiet Rifflsee. Die Familie wanderte von der Bergstation der Seilbahn zum sogenannten Rifflsee. Das vier Monate alte Baby hatten sie in einem Kinderwagen mit dabei. Den Dreijährigen trugen sie in einer Kinderkraxe.

Schotterweg nahe Rifflsee im Pitztal geht in Wandersteig über und ist mit Kinderwagen nicht mehr befahrbar

Als die Familie gegen 17:10 Uhr mit der Seilbahn von der Bergstation am Rifflsee ins Tal fahren wollte, erlebte sie eine böse Überraschung: Die Bahn war bereits im Feierabend. Also entschloss sich die Familie zu Fuß zurück ins Tal abzusteigen. Sie wanderte anschließend über einen Schotterweg in Richtung Hirschtal/Mandarfen.

Doch sie kamen nur bis kurz unterhalb der Sunnalmbahn. Denn dort auf ca. 1.900 Höhenmetern geht der Schotterweg in einen schmalen Wandersteig über, der mit einem Kinderwagen nicht befahrbar ist.

Hubschrauber rettet Mutter und Dreijährigen mit Hilfe eines Taus

Die Familie setzte deshalb über die Leitstelle Tirol einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber Martin 8 barg die 32-jährige Mutter der beiden Kinder sowie den dreijährigen Bub mit Hilfe eines Taus und flog sie nach Mandarfen. Um den 33-jährigen Vater und das 4 Monate alte Baby kümmerte sich die Bergrettung Innerpitztal. Die Rettungskräfte bargen die beiden und brachten sie ins Tal.

"Alle Personen waren wohl auf und unverletzt", berichtet die Tiroler Polizei. Im Einsatz waren vier Einsatzkräfte der Bergrettung Innerpitztal und der Notarzthubschrauber Martin 8.

Der Rifflsee ist der größte See in den Ötztaler Alpen

Der Rifflsee liegt auf 2.232 Höhenmetern und ist damit Österreichs höchstgelegener Bergsee. Außerdem ist er der größte See in den Ötztaler Alpen. Der Bergsee liegt im Kaunergrat westlich oberhalb des Pitztals und ist ein typischer Moränenstausee. Der See füllt eine ausgedehnte Talmulde, das gletschertrübe Wasser wirkt grünlich. Die schroffen Gipfel des Kaunergrats umrahmen den See im Norden und Westen. Ins Auge stechen hier vor allem der Seekogel und der Rostizkogel.