Ein Polizeihubschrauber hat jetzt eine siebköpfige Wandergruppe von der Mannheimer Hütte ausfliegen müssen. Diese hatte sich den Rückweg nicht mehr zugetraut.

Erneut haben Retter eine Wandergruppe retten müssen. Diesmal handelte es sich um eine siebenköpfige Gruppe aus Belgien, die mit drei Kindern auf der Mannheimer Hütte im Rätikon festsaß, weil sie sich den Rückweg nicht mehr zutraute.

Vier Erwachsene und drei Kinder: Wandergruppe traut sich Abstieg nicht zu

Nach Angaben der Polizei waren die vier Erwachsenen und drei Kinder im Alter von acht, neun und elf Jahren am Freitag von der Totalphütte über die Schesaplana bis zur Mannheimer Hütte auf 2.679 Metern Höhe aufgestiegen und hatte dort übernachtet. Den Abstieg von der Hütte traute sich die belgische Wandergruppe aufgrund der Steilheit und des Altschnees aber nicht mehr zu.

Belgische Wandergruppe muss mit Polizeihubschrauber ausgeflogen werden

Der Wirt der Mannheimer Hütte musste daraufhin die Polizei über die Lage der Wanderer informieren. Letztlich mussten alle sieben Teilnehmer der Gruppe mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" nach Brand ins Tal geflogen werden. Die Einsatzkräfte prüfen nun, ob die Urlauber für den Einsatz bezahlen müssen. Mit einer entsprechenden Tourenplanung wäre der Einsatz nämlich nicht nötig gewesen.

Mannheimer Hütte, Totalphütte und Schesaplana

Die Mannheimer Hütte liegt auf einer Höhe von 2.679 Metern am Brandner Gletscher und ist eine Schutzhüttes des Deutschen Alpenvereins, Sektion Mannheim. Die Hütte liegt in der Gebirgsgruppe Rätikon und hieß bis 1971 Straßburger Hütte. Gegenüber der Mannheimer Hütte befindet sich der Gipfel der Schesaplana (2.965 Meter). Die Schesaplana ist der höchste Gipfel des Rätikon. Die Totalphütte gehört der Sektion Vorarlberg des Österreichischen Alpenvereins und liegt auf 2.385 Metern am Aufstieg vom Lünersee zur Schesaplana.

Totalalphütte zur Mannheimer Hütte

Die Tour von der Totalphütte über die Schesaplana zur Mannheimer Hütte liegt im mittleren Schwierigkeitsgrad. Auf 5,2 Kilometern müssen 713 Höhenmeter im Aufstieg und 418 Meter im Abstieg absolviert werden. Die Tour dauert im Schnitt rund drei Stunden. Für die Begehung des Brandnergletschers ist bei schlechten Bedigungen eine Gletscherausrüstung ratsam. Wanderer sollten sich vor Beginn der Tour über die Bedingungen vor Ort genau informieren.