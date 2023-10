In Lindenberg hat ein Motorradfahrer sich eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten am Sonntagnachmittag den 19-Jährigen kontrollieren, als der junge Mann plötzlich Gas gab und in halsbrecherischem Tempo über die Straße raste.

Die Polizisten wollten in der Poststraße eine Verkehrskontrolle bei dem Motorradfahrer durchführen. Doch dieser flüchtete durch die Stadt in Richtung Ratzenberg. Der Polizeimeldung zufolge fuhr der 19-Jährige dabei teilweise mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h und überholte mehrfach höchst rücksichtslos trotz Gegenverkehrs und in Kurven.

Ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Schließlich konnten die Beamten den jungen Mann einholen und stoppen. Der Grund für die Flucht war offenbar, weil der 19-Jährige nicht die nötige Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zu dem Motorrad gehörte.

Führerschein und Motorrad beschlagnahmt

Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und das Motorrad. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund der Vielzahl an begangenen Straftaten. Fahrzeugführer, die durch die extreme Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindenberg unter Tel. 08381 92010 zu melden.