Aktuell findet in Kaufbeuren das Tänzelfest statt. Wie auch schon am Freitag verlief das Lagerleben auch am Samstag friedlich. In der Nacht kam es jedoch zu kleineren Delikten. Unter anderem wurde eine Scheibe des Rathauses beschädigt.

Laut den ersten Zeugenaussagen wurde die Scheibe von einer Gruppe aus drei schwarz gekleideten Personen beschädigt. Des weiteren kam es während des Tänzelfestes zu kleineren Streitereien, einem Taschendiebstahl und dem Diebstahl einer Musikbox.

Zeugenaufruf

Bezüglich der Sachbeschädigung am Rathaus und den Diebstählen bittet die Polizei Kaufbeuren um Zeugenhinweise (Tel. 08341/933-0). An dem Abend war neben den Kräften der Polizeiinspektion Kaufbeuren und einer Diensthundeführerin aus Kempten, auch eine Einheit der Bereitschaftspolizei im Einsatz.