In Friedrichshafen ist am Sonntagmorgen ein Dieb in eine Wohnung eingedrungen und hat Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Einer der Bewohner hatte zum Tatzeitpunkt in der Wohnung geschlafen

Der Polizei zufolge ist der Dieb am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr in eine Wohnung in der Charlottenstraße eingedrungen. Der Unbekannte klaute anschließen Elektronikgeräte und Wertsachen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Täter konnte laut Polizei über eine offene Terrassentüre in die Wohnung eindringen.

Täterbeschreibung

Einer der Bewohner hatte zum Tatzeitpunkt in der Wohnung geschlafen. Als er erwachte ergriff der Dieb die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen verlief ergebnislos. Der Dieb wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 32 Jahre alt

Knapp 170cm groß

schlanke Statur, dunkler Hauttyp

Er hatte ein schmales Gesicht ohne Bart und dunkle Augen

Zur Tatzeit trug er eine schwarze Schildmütze und eine schwarze Weste

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.