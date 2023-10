In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Weberstraße in Memmingen die Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros mit einem Stein eingeschlagen. Die Tat ereignete sich um 0:54 Uhr. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Demnach entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei Memmingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der 08331-1000.

Wahlplakate beschädigt

In derselben Nacht kam es auch zu mehreren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.