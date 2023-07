Im Amtsgericht in Lindau hat am Donnerstagvormittag ein Betrunkener eine Verhandlung gestört. Der Mann soll herumgeschrien und gepöbelt haben. Die Polizei stellte später fest, dass der Mann zuvor in betrunkenem Zustand mit dem Rad zum Gericht gefahren war.

Als der 31-jährige Mann die Verhandlung störte, bat das Gericht die Polizei um Unterstützung. Die Verhandlung musste unterbrochen und verschoben werden. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er über eineinhalb Promille im Blut hatte. Außerdem fanden die Polizisten ein Klapp-E-Bike, mit dem der Mann in seinem Zustand offenbar zum Gericht gefahren war.

Mit fremdem Fahrrad zum Gericht

Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf Nachfrage, wem das Rad gehören würde, gab er laut Polizei an, dass es nicht sein Rad wäre. Woher er es dann hatte, wollte er allerdings nicht verraten. Die Beamten gehen daher derzeit davon aus, dass der 31-Jährige das Rad gestohlen oder gefunden hatte.

Wem gehört das E-Bike?

Bei dem E-Bike handelt es sich der Polizei zufolge um ein Klapprad der Marke Prophete, Typ Urbanicer in schwarz. Sollte jemand ein solches Rad vermissen, soll er sich mit der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 in Verbindung setzen.