Ein Lieferwagen will in Hopferau links abbiegen. Der Fahrer übersieht aber ein anderes Auto. Die Autofahrerin hat keine Chance den Frontalcrash zu verhindern.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der Einmündung aus dem Gewerbegebiet Am Schorendorf in die Staatsstraße. Dort übersah ein 29-jähriger Paketfahrer am Mittwochmittag beim links abbiegen eine 22-jährige Autofahrerin.

Keine Chance Auszuweichen

Die junge Frau, die gerade in Richtung Füssen unterwegs war, hatte keine Chance mehr den Unfall zu verhindern. Sie konnte weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen. Ihr Fahrzeug prallte frontal gegen den Lieferwagen.

Keine Verletzten

Glücklicherweise wurde der Polizei nach bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Es entstand jedoch ein recht hoher Sachschaden, der auf über 20.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher erhält eine Anzeige.