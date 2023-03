Ein 19-jähriger Autofahrer hat in Dietmannsried die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet und ist mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Beide Autos sind komplett beschädigt.

Am Dienstagmittag ist der 19-jährige Autofahrer in die Heisinger Straße abgebogen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 63-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Eine Stunde lang Behinderungen

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.