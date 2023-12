Am Montag ist es in Rettenberg, Blaichach und Immenstadt zu insgesamt drei Unfällen gekommen. In allen Fällen hatten die Unfallverursacher die Vorfahrt missachtet.

Zusammenstoß in Rettenberg löst Airbag aus

Gegen 06:30 Uhr wollte ein 27-Jähriger mit seinem Auto in Rettenberg von einer Nebenstraße auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Emmereis und Vorderburg einfahren. Angaben der Polizei zufolge missachtete er jedoch trotz Beschilderung die Vorfahrt einer 61-jährigen Autofahrerin, die auf der Ortsverbindungstraße geradeaus fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, dabei entstand an beiden ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei einem der Autos wurde sogar der Airbag ausgelöst.

Zusammenstoß bei Blaichach

Gegen 07:20 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Wagen die Kreisstraße OA 27 von Gunzesried aus kommend. An der durch Verkehrszeichen geregelten Einmündung zur Kreisstraße OA5 wollte sie nach recht einbiegen. Sie missachtete jedoch die Vorfahrt einer 59-Jährigen, die mit ihrem Auto von Blaichach aus kommend in Fahrtrichtung Bihlerdorf befuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Unfall beim Ausfahrern von Grundstückseinfahrt

Gegen 08:00 Uhr wollte ein 35-jähriger Autofahrer in Immenstadt aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Grüntenstraße auffahren. Auch dieser Fahrer missachtete beim Abbiegevorgang die Vorfahrt eines von links kommenden 22-jährigen Autofahrers und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 1.000 Euro. Bei allen Unfällen blieben nach aktuellem Erkenntnisstand alle Beteiligten unverletzt.