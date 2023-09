Großes Pech hatte ein Einbrecher am vergangenen Donnerstag in Götzis. Die Beamten riefen den Polizeihund Safira und der fand den Täter sofort.

Der Polizeihund Safira der Vorarlberger Polizei hat bereits am Donnerstag der vergangenen Woche einen Einbrecher geschnappt. Wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt, wollte ein Mann gegen 3 Uhr nachts in einen Kiosk in Götzis einbrechen. Nachdem der Mann dabei jedoch gescheitert war, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Polizeihündin entdeckt Verdächtigen in einem Garten

Die Polizei forderte daraufhin die Polizeihündin "Safira" an. Die konnte vor Ort recht schnell eine Fährte aufnehmen und verfolgte die rund 300 Meter zielstrebig bis zu einem leerstehenden Haus. Dort zeigte sich die Hündin plötzlich sehr aufgeregt und suchte den verwilderten Garten ab. Im Dickicht entdeckte die Hündin dann ein unbekannte Person und zeigte diese durch lautes Bellen an.

Vorarlberger "Kommissarin" Safira entdeckt auch Tatwerkzeug

Da der Mann zuerst nicht reagierte, bellte die Polizeihündin erneut in Richtung des Mannes. Dieser gab sich daraufhin zu erkennen und konnte von den Polizeibeamten festgenommen werden. Die Hündin konnte im Anschluss dann noch das abgelegte Tatwerkzeug des Mannes in einem Gebüsch aufstöbern. Der Mann muss sich jetzt wegen versuchten Einbruchs verantworten müssen.