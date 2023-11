Die Polizei in Vorarlberg hat den Kleintransporter mehrerer Fahrraddiebe sichergestellt. Nun werden die Besitzer der Räder gesucht.

Die Polizei in Vorarlberg hat den Kleintransporter mehrerer Fahrraddiebe in Feldkirch sichergestellt. Wie die Landespolizei mitteilt, hatte ein Hausbesitzer am 16. November beobachtet, wie zwei Personen sein E-Bike aus einem Carport stahlen. Der Mann verständigte daraufhin sofort die Polizei. Während die Täter zu Fuß flüchteten, konnten die Beamten im Rahmen einer Fahndung den Kastenwagen der Täter sicherstellen.

Feldkirch: Polizei beschlagnahmt mehrere Räder aus Kleintransporter

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft öffneten die Beamten den Laderaum des Fahrzeugs aus Montenegro. Dabei fanden die Polizisten dann mehrere Fahrräder. Der Besitzer des Fahrzeugs stellte sich am folgenden Tag der Polizei und konnte zumindest für einige Räder entsprechende Kaufverträge vorlegen. Im Fall der restlichen Fahrräder geht die die Polizei davon aus, dass diese gestohlen wurden. Deswegen sucht die Vorarlberger Polizei nun nach den Besitzern.

Das sind die sichergestellten Räder

Für folgende Räder sucht die Polizei nach den möglichen Besitzern: