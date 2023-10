Mit dem Ende des heutigen Schultages beginnen in Bayern und Baden-Württemberg die Herbstferien. Doch schon zuvor hat die Polizei mehrere schulpflichtige Kinder am Flughafen Memmingen erwischt - trotz Schulpflicht.

Noch vor Beginn der Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg haben Polizeibeamte bei Ausreisekontrollen am Flughafen Memmingen im Allgäu mehrere Schülerinnen und Schüler erwischt, die zu früh in die Ferien gestartet sind. Bereits am Dienstag flog eine 33-jährige Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn nach Skopje in Nordmazedonien und wurde von der Polizei erwischt.

Vor Beginn der Herbstferien: Vier Familien bei Verstößen gegen die Schulpflicht erwischt

Am gestrigen Donnerstag fielen bei Ausreisekontrollen dann gleich vier Familien auf, die mit ihren schulpflichtigen Kindern vorzeitig in den Urlaub geflogen sind. Die sechs, neun, 13 und 15 Jahre alten Kinder waren zuvor bei ihren Schulen als krank gemeldet worden. Die nötigen Schulbefreiungen lagen jedoch nicht vor, so die Polizei.

Flughafen Memmingen: Polizei meldet Verstöße gegen die Schulpflicht

Die Beamten der Grenzpolizei zeigten die Eltern der Schulschwänzer an und setzten die zuständigen Schulämter in der Oberpfalz, bzw. in Baden-Württemberg über die Verstöße gegen die Schulpflicht in Kenntnis. Die vier Familien konnten nach den Kontrollen ihre jeweiligen Flüge antreten.

Schulschwänzen und Schulverweigerung: Teils hohe Geldbußen möglich

Bei Verstößen gegen die Schulpflicht drohen teils hohe Geldbußen. Diese fallen je nach Bundesland unterschiedlich aus. Laut dem Internetportal bussgeld-info.de sind in Baden-Württemberg je Fehltag zwischen 50 und 300 Euro möglich. In Bayern beträgt das Bußgeld maximal 1.000 Euro bei Verstößen gegen die Schulpflicht. Den höchsten Bußgeldsatz kann das Bundesland Berlin verhängen. Dort ist ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro möglich, wenn ein Fall von Schulverweigerung vorliegt. In Deutschland gibt es seit 1919 eine allgemeine Schulpflicht. Die Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg sind vom 30.10.2023 bis zum 03.11.2023