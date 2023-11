Am Sonntag ist ein Kitesurfer in Friedrichshafen bei einem Unfall verletzt worden. Eine Windböe hatte das Segel erfasst und so den 45-Jährigen über den Kiesboden geschleift.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in Fischbach. Der Polizei Ravensburg zufolge hatte der 45-jährige Kite-Surfer seine Ausrüstung am Strandabschnitt im Bereich des Fildenplatzes aufgebaut. Plötzlich ergriff eine starke Windböe sein Kite. Das Segel setzte sich in Bewegung und zog den 45-Jährigen mehrere Meter über den Kies, bis es sich in einem Baum verfing. Der Rettungsdienst brachte den Mann, der sich ersten Erkenntnissen zufolge Schürfwunden und eine Kopfverletzung zuzog, zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.