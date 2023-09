In Friedrichshafen ist eine Autofahrerin am Mittwoch gegen ein geparktes Auto gekracht. Offenbar hatten Scheinwerfer eines entgegenkommenden Fahrzeugs die 71-Jährige so stark geblendet, dass sie die Orientierung verlor.

Die Frau war der Polizei zufolge am späten Mittwochabend gegen 23:00 Uhr bei starkem Regen in Richtung Riedleparkstraße unterwegs. Weil sie offenbar von den Scheinwerfern eines entgegenkommenden Wagens geblendet wurde, hatte sie kurzzeitig die Orientierung verloren. Kurz darauf prallte die Seniorin gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen.

Hoher Schaden aber keine Verletzten

Die 71-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Ihr Wagen hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihrem Mercedes entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro, am geparkten Auto von etwa 15.000 Euro.