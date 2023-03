Seinen Jaguar geschrottet hat in der Nacht auf Dienstag ein 54-Jähriger in Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg). Weil er wohl vom Licht eines Lkw geblendet wurde, kam er von der Straße ab und krachte gegen ein Verkehrszeichen.

Der Jaguar-Fahrer kam aus Richtung Sigmaringen und wollte an der Einmündung zur B 311 in Richtung Krauchenwies Ortsmitte fahren. Weil er aber nach eigenen Angaben vom Licht eines entgegenkommenden Lkw geblendet wurde, konnte er wohl den Fahrbahnverlauf nicht mehr richtig einschätzen, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Werbeschild.

Fahrer bleibt unverletzt - Jaguar muss abgeschleppt werden

Während der 54-Jährige unverletzt blieb, entstand an seinem Jaguar ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das beschädigte Auto.