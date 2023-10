Eine 18-jährige Frau ist am Samstag von ihrem eigenen Wohnmobil eingeklemmt worden. Der Unfall ereignete sich an einer Parkplatz-Ausfahrt in Lindau.

Eine 18-jährige Wohnmobilfahrerin aus Berlin ist am Samstag von ihrem eigenen Fahrzeug eingeklemmt und verletzt worden. Laut der Polizei ereignet sich der Unfall an der Ausfahrt des Parkplatzes auf dem Karl-Bever-Platz.

Ticketautomat zu weit entfernt: Berlinerin wird in Lindau zwischen Wohnmobil und Schranke eingeklemmt

Die Frau wollte gegen 14:30 Uhr aus dem Parkplatz an der Zufahrt zur Lindauer Insel fahren. Da sie aber mit ihrem Wohnmobil zu weit vom Ticketautomaten entfernt stand, wollte sie aus dem Fahrzeug aussteigen. Dabei vergaß die 18-Jährige allerdings, dass der Schalthebel des Automatikfahrzeugs nicht in der Parkposition stand. Das Fahrzeug setzte sich deswegen in Bewegung und und die Frau wurde zwischen Wohnmobil und Schranke eingeklemmt.

Wohnmobilfahrerin am Bodensee leicht verletzt

Bei dem Unfall zog sich die Berlinerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde von Mitarbeitern des Rettungsdienstes in eine Krankenhaus gebracht. An dem Wohnmobil und an der Schrank am Parkplatz auf dem Karl-Bever-Platz entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.