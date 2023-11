Schon wieder ist ein Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Dieses Mal stieß ein Autofahrer in Sonthofen mit einem 58-Jährigen zusammen.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 34-jähriger Autofahrer auf der Eichendorffstraße in Richtung Bahnhof. Nach Angaben der Polizei soll er dabei einen Fußgänger missachtet haben, der die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer erfasste den 58-Jährigen.

Fahrer nicht ganz nüchtern

Durch den Zusammenprall wurde der 58-jährige Fußgänger nach aktuellem Stand schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten Beamte bei dem Autofahrer Alkohol gerochen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Der Sachschaden an dem Fahrzeug liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Leider kein Einzelfall

Es ist leider nicht der einzige Unfall dieser Art im Allgäu und in Bayern. Am Dienstag wurden eine Frau und ein Polizist in Eriskirch und München von Autos erfasst und schwer, beziehungsweise lebensbedrohlich verletzt worden. In Ulm starb ein 70-jähriger Fußgänger, nachdem er von einem Auto angefahren wurde.