Die Polizei hat bei einer Einreisekontrolle am Flughafen Memmingen einen gesuchten Mann aufgegriffen. Bei einer weiteren Person fand das Sicherheitspersonal eine Waffe.

Bei der Einreisekontrolle eines Fluges von Skopje nach Memmingen hat die Polizei einen gesuchten 32-jährigen Mann aus Mazedonien erwischt. Der Mann wurde per Haftbefehl von einem schwäbischen Amtsgericht gesucht. Der Grund: Der Mann ist Tatverdächtiger im Fall eines schweren Einbruchdiebstahls. Die Beamten verhafteten den Gesuchten und brachten ihn zum Amtsgericht Memmingen. Danach ging es für den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Flughafen Memmingen: Verbotene Waffe im Gepäck einer Jugendlichen gefunden

Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Iasi in Rumänen haben MItarbeiter des Sicherheitsdienstes am Flughafen Memmingen eine Waffe gefunden. Laut Polizei befand sich im Gepäck einer 15-Jährigen ein Schlagring. Diese sind nach dem deutschen Waffenrecht verboten. Die Waffe wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Jugendliche erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die 15-Jährige und ihre Mutter konnten im Anschluss wie geplant ausreisen.