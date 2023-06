Am Freitagnachmittag ist im Münchener Stadtteil Schwabing eine 15-Jährige von einem Bus mitgeschleift worden. Die Jugendliche war zu Fuß unterwegs, als der Bus sie aus bislang unbekannten Gründen erfasste.

Der Polizeimeldung zufolge ereignete sich der Unfall gegen 13:15 Uhr in der Herzogstraße. Demnach stand die 15-Jährige auf dem Gehweg, als der Bus der Linie 53 in östlicher Richtung an ihr vorbeifuhr. Dabei erfasste der Bus die Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache und schleifte sie mit.

Mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Die Jugendliche erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme der Verkehrspolizei München kam es laut Polizei zu keinen Verkehrsstörungen.