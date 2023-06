Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag im Allgäu vor der Polizei geflüchtet. Der Mann raste mit über 200 km/h über die Autobahn und durchbrach auch eine Absperrung der Bundespolizei.

Der 29-jährige Autofahrer war gegen 0:50 Uhr einem Polizisten auf der A7 in Höhe des Allgäuer Dreiecks aufgefallen, weil er in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Österreich unterwegs war. Der Polizist, der privat unterwegs war, verständigte deswegen seine Kollegen. Eine Streife der Verkehrspolizei Kempten konnten den betrunkenen Autofahrer kurz vor dem Reinertshofer Tunnel einholen und versuchte ihn anzuhalten.

A7 im Allgäu: Betrunkener Autofahrer durchbricht Kontrollabsperrung und jagt mit über 200 km/h davon

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West ignorierte der 29-Jährige die Beamten jedoch und wechselte kurz vor dem Grenztunnel wieder auf die Gegenfahrbahn der A7 in Richtung Norden. Dabei durchbrach er dann eine Kontrollabsperrung der Bundespolizei und jagte mit teils über 200 km/h über die Straße. Erst im Reinertshofer Tunnel wurde der Mann durch mehrere langsamfahrende Autos ausgebremst und stoppte schließlich in einer Pannenbucht.

Nach Verfolgungsjagd auf A7: Autofahrer war mit über 2,5 Promille unterwegs

Dort nahmen ihn Beamte der Verkehrspolizei und der Bundespolizei aus Kempten dann in Gewahrsam und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Im Anschluss brachten die Beamten den Mann dann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Betrunkener Autofahrer sieht sich mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert

Den 29-jährigen Raser erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. Unter anderem muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Zusätzlich stellte die Polizei das Auto und den Führerschein des Mannes sicher.

Allgäuer Polizei: Zeugen sollen sich melden

Laut Polizei war der Mann in einem schwarzen Audi unterwegs. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrzeug gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Verkehrspolizei in Kempten melden. Die Telefonnummer lautet 0831/99 09-20 50.