Auf einem Spielplatz in Vöhringen soll eine Frau einen Elfjährigen geschlagen haben. Der Grund: Ein Streit um einen Sitzplatz auf einer Sitzbank.

Nach Angaben der Polizei saß der Elfjährige gegen 16 Uhr auf einer Parkbank auf dem Spielplatz in der Richard-Wagner-Straße, als die bislang unbekannte Frau den Sitzplatz beanspruchte. Während einer verbalen Auseinandersetzung soll die Frau den Jungen dann in einer fremden Sprache zunächst beleidigt haben. Anschließend packte sie den Jungen, schüttelte ihn und schlug ihm dann mit der flachen Hand in den Nacken.

Unbekannte schlägt Kind auf Vöhringer Spielplatz: Wer ist die Frau?

Der Elfjährige rannte daraufhin zu seinem Vater, dieser rief die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten die unbekannte Frau aber nicht mehr antreffen. Laut Polizei war die Frau mit ihrer Familie auf dem Spielplatz und war mit einem Auto unterwegs. Der Junge habe nach dem Angriff über Schmerzen geklagt, so die Polizei weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach der Frau. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei in Illertissen melden. Die Telefonnummer lautet 07303/9651-0.