In Vöhringen ist es vor einem Café am Montagmorgen zu einer Massenschlägerei gekommen. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Gegen 02:15 Uhr wurde die Polizei Illertissen wegen der Schlägerei vor einem Cafe in der Ulmer Straße alarmiert. Offenbar war es zwischen zwei größere Gruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Als die Polizisten eintrafen, war eine der beteiligten Gruppen bereits abgehauen.

Kopfplatzwunden und Nasenbeinbruch

Insgesamt wurden der Polizei zufolge vier Personen verletzt. Einer der Verletzten wurde wohl durch eine Glasfasche am Kopf verletzt. Zwei der Beteiligten wurden anschließend mit dem Verdacht einer Kopfplatzwunde und einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Schlägerei dauern noch an. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zu den beteiligten Personen und zum Ablauf der Tat geben. Zeugenhinweise soll sich an die Polizei Illertissen unter der Tel. 07303/9651-0 wenden.