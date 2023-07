Auf der Baustelle der Sportarena "SAP-Garden" im Olympiapark in München brennt es in letzter Zeit immer wieder. Die Polizei hat Brandstifter im Verdacht und setzt eine Belohnung für Hinweise aus.

Feuer am 14. Juni auf Baustelle der Sportarena "SAP-Garden" im Olympiapark München

Zu dem ersten Feuer auf der Baustelle im Olympiapark in München kam es am Mittwoch, den 14. Juni 2023, gegen 14:10 Uhr, wie die Polizei berichtete. Hier geriet Dämmmaterial auf der Baustelle in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden vor Ort belief sich in etwa auf einen sechsstelligen Betrag.

Brand am 29. Juni auf Baustelle der Sportarena "SAP-Garden" im Olympiapark München

Der zweite Brand ereignete sich am Donnerstag, den 29. Juni 2023, gegen 8:30 Uhr. Ein Bauarbeiter hatte das Feuer entdeckt. Es konnte mittels eines Handfeuerlöschers gelöscht werden. Die Polizei konnte vor Ort feststellen, dass zudem eine Belüftungsanlage beschädigt worden war. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. Es wurden keine Personen verletzt.

Feuer am 5. Juli auf Baustelle der Sportarena "SAP-Garden" im Olympiapark München

Das dritte Feuer brach am Mittwoch, den 5. Juli 2023, gegen 14:15 Uhr aus. Durch den Brand entstand eine starke Rauchentwicklung, weshalb der Gebäudekomplex durch die Feuerwehr entlüftet werden musste. Vier Bauarbeiter mussten wegen dem Feuer vor Ort von Rettungsdiensten behandelt werden. Drei Bauarbeiter erlitten eine Rauchgasintoxikation. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Gegen 17:00 Uhr waren die Lösch- und Lüftungsarbeiten der Feuerwehr beendet. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Polizei: Verdacht der Brandstiftung

Laut Polizei kam es in dem Zeitraum vom 14. Juni 2023 bis zum 5. Juli 2023 auch noch zu einem vierten Brand auf der Baustelle der Sportarena am Toni-Merkens-Weg. Weil so viele Feuer in so kurzer Zeit auf einer Baustelle doch recht ungewöhnlich sind, ermittelt die Polizei. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

10.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Bränden auf Sportarena-Baustelle

Doch nicht nur die Polizei will die Ursache der vielen Brände ans Licht bringen. Die Betreibergesellschaft der zukünftigen Sportarena, die Red Bull GmbH, hat diesbezüglich eine Belohnung in der Sache ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des oder der Täter führen, wurde einmalig eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Auch interessant für dich: Unkrautentfernen gerät außer Kontrolle

Mann verbrennt in Wasserburg Unkraut - Plötzlich brennen auch Schuppen und Carport

Zeugenaufruf

Personen, die entsprechende sachdienliche Angaben machen können, insbesondere zu möglichen Tatabläufen, Tätern oder sonstigen relevanten Beobachtungen, werden gebeten, sich umgehend mit dem sachbearbeitenden Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.