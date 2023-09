Im Allgäu fanden am am Wochenende gleich mehrere Viehscheid-Veranstaltungen statt. Besonders in Oberstaufen musste die Polizei wegen mehrerer Straftaten einschreiten.

Schwerpunkt der Polizeieinsätze am Viehscheidwochenende im Allgäu war die Veranstaltung in Oberstaufen. Hier musste die Polizei gleich wegen mehrerer Straftaten einschreiten.

Viehscheid Oberstaufen: Erster Polizeieinsatz bereits am Vormittag nötig

Den ersten Einsatz während des Oberstaufener Viehscheids löste ein 67-jähriger Mann aus. Dieser hatte mit seinem Handy unerlaubt ein Foto vom Ausschnitt einer 62-jährigen Frau gemacht.

Am Nachmittag musste die Polizei dann eine stark betrunkene Frau in Gewahrsam nehmen. Die Betrunkene habe zuvor "massenweise" Passanten angepöbelt. Für die Frau endete der Oberstaufener Viehscheid in einer Zelle der Polizei in Immenstadt.

Ebenfalls am Nachmittag waren zwei betrunkene Männer an der Alpe Mohr aneinander geraten. Hintergrund sei ein schon länger bestehender Streit zwischen den Männern gewesen, so die Polizei. Dieser Streit endete schließlich in einer Schlägerei.

29 Bilder Bei strahlendem Sonnenschein wurden in Pfronten-Röfleuten viele Jungrinder ins Tal getrieben. Renate Erhart

Auch interessant für dich: Alkohol und Gewalt

Noch vor offiziellem Start der Allgäuer Festwoche: Sechs Polizeibeamte am Vorabend verletzt

Betrunkene Radfahrer gestürzt

In den frühen Abendstunden eilten Polizeibeamte dann in den Hompessenweg. Dort war ein 53-jähriger Radfahrer betrunken gestürzt und hatte sich Verletzungen im Gesicht zugezogen. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einige Stunden später stürzte dann ein weiterer betrunkener Radfahrer in Steibis-Schindelberg. Auch er zog sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus. In beiden Fällen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Viehscheid Oberstaufen: Weitere Einsätze für die Polizei im Laufe des Abends

Im weiteren Verlauf des Viehscheidabends schlug dann ein betrunkener Gast die Scheibe eines Wohnmobils an der Alpe Mohr ein. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ein weiterer Viehscheidbesucher wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil er deutlich betrunken Mitarbeiter der Deutschen Bahn beleidigt hatte.

67 Bilder Hier die besten Bilder vom Viehscheid in Jungholz. Julia Geppert

Gegen 23:45 Uhr randalierte dann ein polizeibekannter 29-jähriger Mann in einer Gaststätte. Nachdem er von der Security vor die Tür gesetzt wurde, randalierte er weiter. Polizeibeamte fixierten den Mann. Er musste - aufgrund einer Verletzung, die ihm durch andere Gäste zugefügt worden war - in das Krankenhaus in Lindenberg gebracht werden. Bei seiner Festnahme spukte der 29-Jährige einem Polizeibeamten ins Gesicht.

In den frühen Morgenstunden des Samstags erwischte die Polizei dann einen betrunkenen Autofahrer auf der St 2005. Der Mann war mit 1,1 Promille unterwegs. Die Beamten stellten das Auto des Mannes sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Ebenfalls erst am Samstag erstattete eine Frau Anzeige wegen Körperverletzung. Sie war im Festzelt in Oberstaufen von einem Mann am Arm gepackt worden.

Viehscheid in Gunzesried: Betrunkene verletzten Sicherheitsdienst-Mitarbeiter

Im Festzelt des Gunzesrieder Viehscheids ist es am Samstagabend gegen 22:45 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Gästen und zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gekommen. Laut der Polizei hatte sollte ein 24-jähriger Besucher das Festzelt verlassen und schlug dann unvermittelt einem 39-Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ins Gesicht. Während eines anschließenden Gerangels wurde dann ein weiterer Sicherheitsmann durch einen 32-jährigen Besucher zu Boden gestoßen. Die beiden Security-Mitarbeiter wurden leicht verletzt, konnten aber weiterarbeiten. Gegen die beiden Besucher des Festzeltes hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

22 Bilder 130 Schumpen wurden beim Viehscheid in Wengen ins Tal geführt. Ralf Lienert

Viehscheid in Immenstadt: Kennzeichen von Streifenwagen gestohlen

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter ein Kennzeichen von einem Dienstwagen der Polizei gestohlen. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West hatten zwei Polizeibeamte das Festzelt auf dem Viehmarktplatz in Immenstadt kontrolliert. Als sie dann gegen 1:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, wurde die Beamten durch Zeugen über den Diebstahl informiert. Der Täter, der in Richtung der Missener Straße davon gelaufen sei, konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08323/9610-0. Bilder und ein Video vom Immenstädter Viehscheid findet ihr übrigens auf allgäuer-zeitung.de