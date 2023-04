Er ließ sich auch nicht von der Polizei von seinem Vorhaben abbringen! Ein 77-Jähriger hat am Donnerstagabend in Nonnenhorn mit seiner Bohrmaschine an einem Garagentor herumgebohrt. Was zunächst wie ein versuchter Einbruch aussah, stellte sich später ganz anders dar.

Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, rief eine Anwohnerin aus dem Richtweg in Nonnenhorn die Polizei, weil ein Mann versuchte, mit einer Bohrmaschine ein Garagentor aufzubohren, berichtet die Polizei. Die Beamten gingen zunächst von einem versuchten Einbruch aus. Als eine Polizeistreife aber vor Ort eintraf, stieß sie auf einen 77-jährigen Mann aus Nonnenhorn, der versuchte, mit einer Bohrmaschine ein Schloss an einer Garage auszubauen. Der Mann war dermaßen entschlossen, dass er sich zunächst auch nicht von der Polizei von seinem Vorhaben abbringen ließ.

Mann macht einen verwirrten Eindruck

Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise, dass der 77-Jährige verwirrt ist und eigentlich keinen Grund hatte, die Garage zu öffnen. Die Beamten unterbanden sein Vorhaben und erteilten ihm einen Platzverweis.

77-Jähriger ist der Polizei schon öfters aufgefallen

Für die Polizei war der 77-Jährige kein Unbekannter. Er ist in jüngster Zeit des Öfteren aufgefallen. Erst am Dienstagabend versuchte er mit seinem Fahrzeug eine Engstelle in der Grub in Lindau zu passieren. Doch dabei beschädigte er nicht nur sein Auto erheblich, sonder auch das einer Frau. Die Polizei leitete gegen den 77-jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.