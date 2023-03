In München haben zwei Unbekannte einen 34-Jährigen und einen 27-Jährigen attackiert. Der Angriff war so heftig, dass der 34-Jährige notoperiert werden musste und nun im künstlichen Koma liegt.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am letzten Samstag um kurz vor 2 Uhr in der Nacht. Im Münchner Stadtteil Milbertshofen kam es vor dem Eingangsbereich eines Bordellbetriebes zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Vorher hatte es wohl schon Streitigkeiten gegeben.

Faustschläge, Fußtritte und Bierflaschen

Bei der Auseinandersetzung wurden der 34-Jährige mit Wohnsitz in München und der 27-Jährige mit Wohnsitz in Bad Tölz von den beiden bislang unbekannten Männern mit Faustschlägen, Fußtritten und Bierflaschen attackiert. Der Polizei nach konzentrierten sich die Angriffe vor allem auf den 34-Jährigen. Nach der Attacke flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Einer der beiden fuhr mit einem Auto die Ingolstädter Straße stadtauswärts davon, der andere flüchtete zu Fuß.

34-Jähriger liegt nach Not-OP im Koma

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen vor Ort allerdings nur noch auf die beiden Opfer des Angriffs. Der 34-jährige war so schwer verletzt, das er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort verschlechterte sich im Laufe der Nacht sein Gesundheitszustand so sehr, dass akute Lebensgefahr bestand. Nur durch eine Notoperation konnte sein Zustand wieder stabilisiert werden. Aktuell befindet er sich im künstlichen Koma.

Motiv noch unklar

Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat das Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Das Tatmotiv ist der Polizei nach jedoch aktuell noch völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen oder auch zum Tatablauf vor dem Bordell "Leierkasten" machen können.

Beschreibung der Verdächtigen

Die beiden flüchtigen Männer, die als tatverdächtig gelten, werden wir folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

Ca. 1,70 – 1,75 m groß

Ca. 25-35 Jahre alt

Schlanke Statur

Braune Augen

Starke Körperbehaarung (Angaben einer Zeugin aus dem Bordell)

Dichtes, dunkles Haar

Dunkler Bart

Bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli der Marke Champion mit auffälligem Markenschriftzug an der Kapuze sowie einer Jeans und schwarzen Turnschuhen

Tatverdächtiger 2:

Ca. 170 m groß

Ca. 25 – 35 Jahre alt

Kräftige Statur

Bauchansatz

Dunkle Haare

Dunkler Bart

Bekleidet mit einer dunklen Jacke der Marke Adidas, einem weißen T-Shirt mit Aufdruck, einer dunklen Jogginghose und weißen Turnschuhen

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise machen können, bittet die Polizei, sich an das ermittelnde Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.